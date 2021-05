Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 18 de maio, no Bar do Tioca, uma ação alusiva à data.

A Secretaria de Assistência Social teve como parceiros os conselheiros tutelares e os profissionais do Programa Criança Feliz.

Na ocasião houve entregas de panfletos para o público, palestras ministradas pelos profissionais do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, além de apresentação de música, vídeo e citação de poemas todos relacionados ao tema.

O Secretário de Asistência, Queinei Barreto, usou a palavra para agradecer o empenho das equipes no desenvolvimento do evento e falou um pouco sobre a importância do dia 18 de Março.

O evento foi encerrado com brincadeiras dinâmicas com as crianças, tais como Ovo na colher, melhor piada, show de talentos, entre outras, todas com distribuição de prêmios aos vencedores e também foi entregue lembrancinhas a todos os presentes.

