Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, vereadora Neiva Badotti e o presidente do PSB professor Jacks Aroldo – Montagem: Alemão Monteiro 3 de Julho

Ao que parece no município de Brasileia a atitude de dar rasteira política parece estar virando rotina. Isso porque muitas rasteira aconteceram e estão acontecendo na política do pequeno município.

Pois em se tratando de rasteira, o assunto mais falado em Brasileia foi o cambito que a prefeita Fernanda Hassem deu no casal Dêda e Maria Antônia (mas antes disto, foi propagado nos quatro cantos da cidade que Fernanda já havia dado uma rasteira na ex-prefeita Leila Galvão e em outros políticos), assunto este que se tornou polêmica na cidade, sendo discutido até na tribuna da Câmara de vereadores do município.

Ao que tudo indica, as rasteiras não pararam por aí, segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que até então tinha de mostrado neutro nesta situação, passou a se revelar ao tentar dar um cambito no atual presidente municipal do seu partido, Prof. Aroldo.

Entenda o caso

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado é membro do PSB, partido que foi aliado na campanha da reeleição da prefeita Fernanda Hassem, onde se elegeu a vereadora Neiva Badotti. Mas de uns tempos para cá, o partido tomou outro rumo, porém alguns membros, incluindo o vice, permaneceram na base da prefeita.

Recentemente a vereadora Neiva Badotti se revelou oposição à administração da prefeita Fernanda Hassem, e a parlamentar fez uma declaração polêmica que segundo ela, mesmo o partido sendo aliado nas eleições, Neiva não depositou o seu voto na candidata majoritária da chapa (a época, Fernanda Hassem).

Após isso, a perseguição contra o seu mandato está acirrada dentro do seu próprio partido, onde o presidente do PSB, Professor Aroldo, é o esposo da vereadora e que por sinal também estão tentando lhe dar uma rasteira, por traz estão armando para tentar tomar o partido, assim como fizeram com o PROS.

Foi repassado a redação do site 3 de Julho Notícias que supostamente estaria havendo um complô dentro do PSB para tentar tirar o mandato da vereadora Neiva, pois assim (como diz o ditado) “matariam dois coelhos com uma paulada só”, pois sairia Neiva (que atualmente está sendo considerada uma pedra no sapato da atual gestão) e entraria o suplente, Rozevete Honorato, que é de confiança da prefeita.

Na sessão que aconteceu nesta terça-feira (18), o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, juntamente com outros membros membros, enviaram uma nota de repúdio para a câmara repudiando o comportamento da parlamentar e de forma clara esclareceu que a parlamentar não é bem vinda no partido. Mas esta nota, só chegou ao conhecimento da executiva municipal e da vereadora, no momento em que foi lida durante a sessão.

Posteriormente o vice-prefeito Carlinho do Pelado e o suplente de vereador Rozevete estiveram em Rio Branco conversando com o deputado Jenilson Leite para tentar tomar a presidência do partido das mão de Jacks Aroldo, a viagem a Rio Branco foi sem êxito (votaram de mãos abanado).

Qual o interesse que Carlinhos tem em querer tomar o Partido? Vamos supor: Pelado como presidente tentaria tomar o mandato da Vereadora Neiva, sob a alegação de infidelidade partidária, mas o que dizer do comportamento de Carlinhos? Que segundo a vereadora, enquanto vice-prefeito fez indicações do seu próprio pessoal sem lembrar de chamar a executiva municipal para uma conversa e poder dispor espaço na gestão para agregar o partido.

Outra questão a ser discutida é o fato de Carlinhos ter procurado o deputado Jenilson Leite para tratar de assuntos do partido e não o presidente estadual da sigla, o ex-deputado César Messias que é quem realmente determina o que acontece no partido. Por que Carlinhos não procurou o presidente estadual do PSB?

Com este questionamento, voltamos ao assuntos das rasteiras, o ex-deputado César Messias também foi vítima de uma rasteira política em Brasileia, isso porque na sua campanha, o PSB de Brasileia (na época sob o comando de Carlinhos), não o apoiou e apoiou outro candidato, gerando uma situação de desconforto dentro do PSB. Pode-se dizer que César não quer nenhum contato com Carlinhos. Aí vem a questão de infidelidade que Carlinhos também cometeu com o partido.

O que disse César Messias

O ex-deputado e presidente estadual do PSB disse que o atual presidente do partido em Brasileia, Professor Jacks Aroldo, continuará com a presidência do PSB de Brasileia. ” Aroldo é de minha confiança, ele e sua esposa que uma vereadora que tem vontade de trabalhar de verdade para a população e com quem tenho muita afinidade, então é eles quem define o rumo do partido e tomam as decisões em Brasileia.

Todos são conhecedores que Carlinhos do Pelado é um fiel escudeiro da prefeita Fernanda Hassem e está disposto a fazer o que for para agradar a gestora, pois Carlinhos está sonhando em ser prefeito se caso Fernanda sair para pré-candidata em 2022, onde automaticamente Pelado seria prefeito pelo resto do mandato.

“Fiquei muito triste com a nota que foi enviado para a câmara por alguns membros do PSB, significa que alguns do partido estão querendo defender seus próprios interesses e não a população, foi o povo que me deu o mandado e não a gestão e outra eu não vou me calar , venha o que vier, e com esta atitude do vice-prefeito eu posso dizer que estou desamparada, mas não tem problema o povo precisa da verdade, como por exemplo: a construção da escola Socorro Frota, obra da Garagem, compra da ambulância, resposta do Setor de Cadastro e tantos outros que serão revelados com documentos, estou tranquila quanto ao meu mandato que pertence ao povo”, concluiu Neiva.

Diante desta situação a nossa redação tentou entrar em contato com o vice prefeito Carlinhos do Pelado para que ele contasse a sua versão sobre esta situação e assim esclarecer o que de fato está acontecendo, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Veja o Vídeo:

