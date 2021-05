A estrutura, que conta com consultório climatizado e equipado para realização de exames de PCCU e mamografia, atenderá por dia 60 mulheres, a iniciar nesta terça-feira, 18, realizando exames preventivos de PCCU e mamografia às mulheres já agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, agradeceu a ação, que oportuniza exames importantes na prevenção de doenças com alta incidência de casos graves ou de mortes. “Essa Unidade Móvel é de grande importância, pois, estamos oferecendo saúde preventiva para as mulheres. Só temos a agradecer ao Hospital de Amor e ao governo do Estado por essa que é uma ação conjunta de prevenção e cuidado. Sabemos que nem todas as mulheres têm condições de se deslocar até Rio Branco ou até mesmo em Barretos para a realização destes exames”, citou o gestor.

“Nesta primeira vinda da carreta do Hospital de Amor ao Juruá, vamos atender mais de 300 mulheres aqui do Município de Rodrigues Alves. É muito satisfatório para nós esta atividade. É um esforço grande da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Rodrigues Alves, bem como da equipe voluntária deste trabalho aqui na região. Os exames serão analisados em Barretos e, caso haja alguma alteração, o Hospital faz contato com esta paciente para continuar a investigação, e se houver a confirmação de câncer, a paciente é encaminhada para o Hospital do Amor de Porto Velho, para tratamento.”, destacou Daniel Lambertucci, Coordenador de Captação de Recursos no Juruá.

O exame de PCCU deve ser feito por mulheres entre 25 e 64 anos. O de mamografia, por mulheres entre 40 e 69 anos. Pacientes que não estiverem nesta faixa etária devem ir com encaminhamento médico.

“No atual momento que vivemos, trazer prevenção e cuidados de saúde para a nossa gente é muito importante. Esse gesto representa muito, pois, paralelo à saúde física, também contribui para o bem-estar espiritual e mental. Que as nossas mulheres não percam essa oportunidade de usufruir do que há de melhor em termos de saúde preventiva, deixar de lado o medo e cuidar da saúde”, concluiu Everton Farias Secretário de Saúde.

O Hospital de Amor é mantido sem fins lucrativos por meio de doações pelo Hospital de Barretos, em São Paulo. O hospital tem uma representação em Rio Branco e é, hoje, referência na América Latina para o tratamento contra o câncer.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

