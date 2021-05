Com o propósito de facilitar a vida dos moradores da zona rural e possibilitar o escoamento da produção, a prefeitura de Rodrigues Alves , através da Secretaria de Obras, deu início nesta terça-feira, 18, aos trabalhos de recuperação do Ramal da Bahia, um dos mais crítico do nosso município. Que estava à mais de 12 anos abandonados.

O Prefeito foi ver de perto os serviços que estão sendo realizados, juntamente com o Presidente da Câmara Neto do Jamilsom. Ficamos muito felizes de está cooperando com essas famílias,.

“Onde temos o compromisso de realizar um serviço de qualidade, a fim de dar condições de trafegabilidade aos nossos produtores rurais, e de escoar suas produções. Tivemos um inverno rigoroso, mas com achegada do verão vamos avançar muito na recuperação de nossos ramais e em Rodrigues Alves,” Destacou Jailson Amorim.

O secretário de Obras Roni Azevedo, disse que a prefeitura, está aproveitando a chegada do verão para recuperar nossos ramais, a demanda é grande más aos poucos estamos avançando, queremos garantir aos nossos moradores da zona rural o direito de ir e vir no inverno e no verão,” concluiu o Secretário.

