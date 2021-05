A redação do site 3 de Julho Notícias esteve conversando com a senadora e presidente estadual do Progressista, Mailza Gomes, que nos confirmou a sua pré-candidatura a reeleição ao senado no processo eleitoral de 2022.

A senadora afirmou que já vem se organizando e se articulando politicamente para alcançar uma base sólida, dentre os apoios à sua pre-candidatura, foi informado que o presidente nacional do Progressistas Ciro Nogueira já declarou o seu total apoio à senadora no Acre.

Ainda na oportunidade, a senadora destacou o desenvolvimento do Progressistas no Acre, que por sinal o governador do estado faz parte. Vale destacar que o Governador Gladson Cameli também declarou o seu apoio a pré-candidatura da Senador Mailza e a mesma almeja mais apoios futuramente.

Mailza enquanto senadora tem desenvolvido um trabalho sério, honesto e sobretudo com muita responsabilidade. Têm trabalhado para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do Acre e não só destina emendas como também tem votado favorável aos projetos que visam beneficiar o estado do Acre.

