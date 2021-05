O Prefeito de Epitaciolândia, Dr. Sérgio Lopes, se reuniu com o Secretário de Esporte do Estado do Acre, Junior Santiago, com ator Marcelo Bimbi, e Sr. Marco Secretário da Amac, para acertar os detalhes da realização da 6º Edição do Futebol Solidário, que tem como objetivo angariar alimentos para doação a famílias carentes.

Está previsto para o dia 27 de junho domingo a realização do torneio, com as presenças previamente confirmada dos ex-jogadores de futebol Junior Baiano, Amaral, Vampeta, Pantera (Donizete), Lucas Strabko, o Cartolouco, Alcelino Freitas o Boxeador Popó, o Campeão Mundial José Aldo dentre outas estrelas do esporte nacional e internacional.

“Queremos trazer esses atletas e ex-atletas, no intuito de oportunizar nossos jovens de conhecer de perto esses desportistas que nos deram tantas alegrias, e que sirvam de incentivo para todos na pratica do esporte, pois vemos que através do esporte podemos livrar nossos meninos e meninas da violência e do risco das drogas, além disso angariar alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.” Pontuou Sérgio Lopes prefeito de Epitaciolândia.

