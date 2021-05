Em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (18), o deputado estadual Jenilson Leite, apresentou um requerimento para a realização de Audiência Pública com a Secretaria Estadual de Saúde para discutir sobre o Convênio que disponibiliza repasse mensal a Casa de Apoio Souza Araújo, onde são tratados pacientes com hanseníase e outros ferimentos.

“Esse é um pedido de socorro da Casa de Apoio Souza Araújo, eles estão passando por uma extrema dificuldade. Estão tendo dificuldade de manutenção, pela falta de convênio com o Governo do Acre”, disse o parlamentar. Jenilson ainda lembrou que não é a primeira vez que debate esse assunto na Aleac. “Já tratamos desse assunto na legislatura anterior e ontem tivemos conhecimento novamente, precisamos que esse problema seja resolvido”.

A Comunidade Souza Araújo é administrada pela Diocese de Rio Branco, mas a manutenção é, na prática, custeada pelo Estado. O local é uma grande unidade de saúde para pacientes em tratamento da Hanseníase e outros ferimentos na pele, mas funciona como suporte básico. Oferece atendimento médico e de enfermagem, além da acolhida para quem mora no local.

“Os responsáveis da casa é a Igreja Católica, mas não está tendo condições de fazer a manutenção sem esse convênio com o Estado e também de ter os serviços de atendimento na casa”, disse Jenilson.

Ao finalizar, Jenilson que também é médico ressaltou que a comunidade presta um serviço público a sociedade, “A casa presta um papel de saúde pública fundamental para esses pacientes”.

