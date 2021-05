A equipe completa chegando na comunidade Besouro – Imagens: Assecom

Itinerante de Saúde com equipe multiprofissional oferecendo atendimento de imunização contra a Covid e a gripe, atendimento com o médico, enfermeiro e dentista, serviços socioassistenciais e palestras educativas foram parte das atividades realizadas neste Sábado (16), na Comunidade Besouro, na zona rural de Porto Walter, em ação conjunta das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar.

Francisco Silva, de 22 anos, agradece ao Prefeito e as Secretarias pelo atendimento. “A gente vem se consultar e já sai com o remédio na sacola.

Os profissionais são atenciosos e tratam bem as pessoas. Obrigado ao Prefeito César Andrade e as Secretárias Ana Flávia (Saúde) e Marinete Cunha (Assistência Social) ”, conta o morador.

“A nossa gestão, e todos os nossos secretários se preocupam muito com as pessoas. Sempre peço para promovermos essas ações justamente para fortalecer os laços com a comunidade e fazer a gestão ser presente onde a população necessita”, pontua o Prefeito César Andrade.

