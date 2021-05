Vereador Elenilson Cruz, é hora do nobre vereador Elenilson Cruz parar de meninice durante a sessão – Foto: Facebook do vereador

Após uma breve fala com relação ao problema das partidas de futebol na quadra do bairro Leonardo Barbosa, que resultam em prejuízos ao morador da casa ao lado, devido a bola escapar e cair no telhado da residência lhe causando prejuízos, o vereador Elenilson Cruz afirmou que esta situação se dá devido os caras não saber jogar.

O parlamentar foi sarcástico ao afirmar que iria ensinar aquela rapaziada a jogar. Vale lembrar que este comentário se deu após a denuncia feita pelo vereador Leomar (veja o vídeo abaixo) que foi procurado pelo morador para que este problema seja resolvido, já que a prefeita prometeu resolver e não cumpriu com a promessa até o momento.

O vereador Elenilson afirmou que esta denúncia do vereador Leomar é irrelevante e que não soma em nada ao município. Mas vale ressaltar que toda indicação feita para beneficiar um morador que seja, tem relevância sim pois este morador faz parte da população e merece respeito.

É hora do nobre vereador Elenilson Cruz parar de meninice durante a sessão e aprender a valorizar os moradores mesmo que seja uma só família pois, os mesmos merecem todo respeito por parte do Poder Público.

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia. A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

