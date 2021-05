Vereadora Neiva Badotti e farmacêutica Rozinere Jerônimo Reatequim – Foto: Reprodução

No município de Brasileia a polêmica do medicamento que segundo Neiva Badotti foi despachado pela farmácia municipal com a data de validade vencida, vêm causando discussões ferrenhas entre a vereadora Neiva Badotti e os aliados e servidores da prefeita Fernanda Hassem.

O barraco está tão grande que até a delegacia de Polícia Civil já teve que registrar dois Boletins de Ocorrência por calúnia e difamação. E Não para por aí, muitas água irão rolar.

Entenda o caso

No dia 14 de maio, a vereadora Neiva Badotti gravou um vídeo denunciando um situação que aconteceu com uma família, tratando-se de uma distribuição de medicamento vencido para uma paciente, distribuição esta que teria sido despachado pela farmácia municipal. Desde o início a parlamentar vem insistindo que o medicamento pertence à farmácia, como foi informada pela família.

Mas após esta denúncia viralizar no município, a prefeitura de Brasileia, para não ter a imagem da gestão manchada, vem tentando desmentir a vereadora afirmando que este medicamento vencido não é o mesmo que dispõe na farmácia municipal.

A vereadora acredita que, com o intuito de ludibriar as pessoas, na tarde desta segunda-feira (17), a assessoria de imprensa da prefeitura de Brasileia gravou um vídeo com a farmacêutica Rozinere Jerônimo Reatequim, ela que é a responsável pela farmácia Municipal da cidade, para supostamente esclarecer sobre a polêmica envolvendo o medicamento vencido que foi despachado pela referida unidade.

Vereadora Neiva Badotti e Família que fez a denuncia do medicamento na delegacia de Brasileia – Foto: 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles.

Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Já nesta terça-feira (18), ao fazer o uso da tribuna para tentar se explicar a farmacêutica Rozinere acabou confirmando que de fato o medicamento pertenceu a farmácia, mas que havia sido retirado das prateleiras antes do vencimento. Mudando assim a sua própria versão como mostra o vídeo abaixo.

Como resposta, a vereadora Neiva perguntou o que a farmacêutica tinha a dizer sobre uma outra denúncia da farmácia, onde de acordo com a parlamentar, apenas duas funcionária estaria trabalhando de fato enquanto as demais estariam fazendo fofoca com bodó e fritando banana, enquanto os medicamentos ficam vencidos nas prateleira.

Após essa situação na câmara, a vereadora Neiva, acompanhada dos pais da criança que ingeriu a medicação vencida, esteve na Delegacia Geral de Brasileia registrando também um Boletim de Ocorrência e posteriormente deverá seguir para a delegacia de Polícia Federal para o rastreamento do lote e por fim comprovar que de fato o medicamento foi adquirido pela prefeitura de Brasileia.

