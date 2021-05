Dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um dia para a conscientização da sociedade e autoridades sobre a gravidade da violência sexual de meninos e meninas.

A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência social, juntamente com os parceiros CRAS, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia Civil. Realizaram nesta segunda-feira,17, uma linda ( CICLEATA ) que saiu do porto da balsa e percorreu avenidas e Ruas da cidade.

A atividade esportiva tem por objetivo conscientizar toda a população sobre a um crime bárbaro que chocou o Brasil, em 1973, quando a menina Araceli Cabrera Sanches, de apenas oito anos de idade, no Espirito Santo foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O crime ficou impune.

Jailson Amorim esteve na atividade e agradeceu todos os Ciclistas que participaram da CICLEATA, e falou da programação que iniciou no dia 10 e se estenderá até o dia 18, com a blitz de conscientização e carreata que irar percorrer as ruas da nossa cidade, concluiu o Prefeito.

