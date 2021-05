Yaco News – O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) mais uma vez protagonizou uma ação de baixaria ocorrida hoje por volta das 10 da manhã na UFAC de Sena Madureira.

Aliados do Governo do Estado aguardavam a presença da primeira dama do estado Ana Paula Cameli, que faria na ocasião o lançamento na cidade do “Programa Cartão do Bem”, referente a um cartão de auxílio emergencial do estado para atender famílias carente atingidas pela pandemia e que está sendo lançado em todo estado.

Foi ai que os presentes foram surpreendidos com a presença do gestor que já chegou a local, sem ser convidado, já causando tumulto entre os presentes na solenidade.

Segundo informado pelo presidente da câmara de vereadores de Sena Jacamin (PP), Serafim já foi lhe agredindo verbalmente e proferindo palavras de baixo calão e tentou investir contra o mesmo sendo contido por segurança se assessores. “Ao que eu pude perceber o prefeito parece que estava em aparente estado de surto com palavrões e xingamentos dos priores níveis possíveis. E tudo isso de forma inesperada.”, afirmou o vereador.

Quem também foi alvo da ira do prefeito foi o jornalista e diretor das rádios Difusora e Aldeia de Sena Madureira Edinaldo Gomes. Segundo o jornalista o palavrão menos agressivo de que foi chamada foi de “vagabundo”. “Fui surpreendido pelo prefeito que se dirigiu a mim com agressões verbais que não combinam com a postura de um homem público. Estava no local tão somente fazendo meu trabalho que era noticiar uma ação do governo para beneficiar nossa população.”, disse.

Segundo fontes, após sair do local onde causou todo o tumulto, Mazinho se dirigiu até uma emissora de rádio da cidade e continuou as ofensas. E dessa vez elas foram endereçadas ao governador do estado Gladson Cameli.

Desde o começo da semana o prefeito Mazinho tem ia até a rádio destilar ofensas ao governador do estado e ao Dep. Federal Alan Rick que respondeu na última terça e logo em seguida foi retrucado pelo gestor municipal.

