Ponte do Badejo pode desabar e isolar dezenas de Produtores rurais, moradores cobram ação imediata da prefeitura de Guajará

A Comunidade do Badejo é uma das mais produtivas e importante do município de Guajará, fazendo ligação também com a cidade de Cruzeiro do Sul e pode ficar isolada caso a ponte de acesso não seja recuperada pela Prefeitura