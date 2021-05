A ponte está a anos sem revitalização por parte da prefeitura e ameaça desabar a qualquer momento – Imagens: Juruá Real

A Comunidade do Badejo é uma das mais produtivas e importante do município de Guajará, fazendo ligação também com a cidade de Cruzeiro do Sul e pode ficar isolada caso a ponte de acesso não seja recuperada pela Prefeitura de Guajará.

Moradores alertam o poder público e dizem que é preocupante a situação da ponte sobre o Igarapé Badejo na estrada do Gama. Segundo informações de proprietários de veículos pequenos e grandes, que transportam produção e pessoas, o risco de acidente e com prejuízos para produtos e vida humana, é grande.

Fomos informados por moradores que trafegam naquela estrada e passam sobre a ponte, que pessoas ligadas a administração da prefeitura de Guajará já foram alertados e nada ainda foi feito.

“Está cada vez mais difícil um caminhão carregado passar na ponte, o motorista faz mas sabe dos riscos que corre. Acho que eles querem que a ponte desabe e alguém venha perder a vida para só depois consertar a ponte”, desabafa um morador que reside próximo ao local.

A prefeitura não mostrou ainda um planejamento para recuperação de ramais e pontes durante esse verão que já se iniciou.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia. A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.