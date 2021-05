Pode faltar dinheiro para tudo. Universidades, combate ao coronavírus, ajuda emergencial, recuperação de ramais e estradas, hospitais, escolas, creches, saneamento básico, fazer o senso.

Pode ter gente desempregada vivendo abaixo da linha da miséria, até morrendo de fome, mas dinheiro para as eleições do ano que vem não vai faltar. Esse já está seguro, previsto no Orçamento.

Tem candidato ao Senado, por exemplo, que sabe que não ganha, mas o dinheiro tem. Brasília é a Serra Pelada dos políticos.

Consta que um deputado federal terá cerca de R$ 2 milhões de reais ou mais para gastar na campanha. “Democracia custo caro”, argumentam. Pois é, a corrupção é mais cara ainda. Para um candidato ao Senado, a previsão é acima de R$ 5 milhões.

A disputa por siglas partidárias, na verdade, não é pela nomenclatura, mas pelo dinheiro que será utilizado nas campanhas para despesas comuns, desvios e compra de votos. Depois da eleição, como sempre acontece, quando o TSE, TRE, MP e a Polícia Federal descobrirem os esquemas vem a resposta:

“Não temos nada a esconder, a nossa prestação de contas foi aprovada pela Justiça Eleitoral”. isto, até que venha a próxima eleição. No meio de uns mil, um acaba sendo cassado ou punido. Como disse, até que chegue a próxima eleição.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia. A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.