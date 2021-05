Montana junto do senador Petecão: Imagem – Arquivo pessoal de Mantana Jack

Quem achava que corrida eleitoral para o Palácio Rico Branco iniciaria apenas no início do ano quem se enganou, pois, as articulações correm soltas e já é 2022. A publicação com uma logo de #RumoAoGoverno, recebeu compartilhamento de outros assessores do senador e de diversos militantes do PSD.

Petecão quase nem vai mais em Brasília, pois tem se concentrado em agendas pelos municípios do estado, sondando lideranças e tentando montar um plano para construir um projeto eleitoral para a disputa.

Já se cogitou em aliança com PT, depois foi desmentida pelo próprio senador, mas que não descartada por alguns petistas.

Depois Petecão fez investida na família Sales, que de acordo com fontes do Juruá, o senador sonha em ter a deputada federal Jéssica Sales (MDB) como sua vice na chapa.

Acontece que o MDB selou a volta a base de sustentação do governo e cabe ao Petecão correr para achar outras lideranças e reforçar seu time.

O Montana já lançou a campanha antecipada nas redes, falta agora combinar com quem tem decide, o povo!