Devido ao volume de informações a serem processadas, os boletins diários serão publicados até o início da tarde – Foto: Cleiton Lopes.

O governo do Acre retomou nesta segunda-feira, 17, a publicação diária do Boletim de Monitoramento de Queimadas de Qualidade do Ar na Amazônia Legal e no Acre. Os dados apresentam detalhes sobre o monitoramento de seca, risco de fogo, focos de calor, acompanhamento da poluição atmosférica e qualidade do ar.

Os relatórios são elaborados diariamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por meio da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), e podem ser acessados no site da Sema (sema.ac.gov.br) e também da Agência de Notícias (agencia.ac.gov.br/sema). Devido ao volume de informações a serem processadas, os boletins diários serão publicados até o início da tarde.

De acordo com a publicação, na Amazônia Legal foram registrados 5.188 focos de queimadas. Desse total, 51,3% estão localizados no Mato Grosso (2.661 focos), 12,8% no Pará (666) e 11,9% no Tocantins (616). O Acre ocupa o 8° lugar no ranking (0,5%), com 25 focos de queimadas (01/01/2021 a 16/05/2021), segundo o Satélite de Referência (AQUA TARDE).

O relatório aponta ainda que o risco de fogo está classificado entre mínimo e baixo em boa parte do estado do Acre, enquanto o risco médio é previsto em pontos isolados nas regionais do Tarauacá/Envira e Purus, já o risco alto e crítico é previsto com maior abrangência nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. O monitoramento de focos de queimadas nas Unidades de Conservação registrou apenas um foco de queimadas (01/01/2021 a 16/05/2021).

A qualidade do ar apresenta-se na classificação média para concentração de material particulado (PM 2,5 µg/m³), no estado do Acre. As leituras foram obtidas através de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar disponibilizados pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC, parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Acre – MPAC.

