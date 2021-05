Imagem ilustrativa: Site Ingrácio

Assembleia geral está marcada para o dia 25 de maio as 18:00 horas nas dependências do Chalé do Trigo, bairro Aviário em Rio Branco. Veja o edital de convocação;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da comissão de Constituição da FEDERAÇÃO DOS

SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ACRE –

FESPAC, convoca os interessados para Assembleia Geral Extraordinária, que

Será realizada no dia 25 de maio de 2021, as 18h00min do horário do Acre, em

Segunda convocação às 18h30min, na Rua Raul Barcelar, 130 – Aviário – Rio

Branco (Chalé do Trigo Pães e Doces).

Pauta:

Constituição da Federação;

Aprovação do Estatuto da Federação;

Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Federação.

Rio Branco- AC, 13 de maio de 2021.

________________

ISAAC RONALTTI SARAH DA COSTA SARAIVA

Comissão de Constituição