Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

Em virtude desta situação, o vereador Leomar afirma que o morador já levou este problema ao conhecimento da prefeita Fernanda Hassem e que segundo ele, Fernanda havia prometido que iria resolver esta situação, mas até o momento, a gestora nada fez para solucionar este problema.

Ainda no Leonardo Barbosa, o vereador Leomar pediu para que a prefeita Fernanda economizasse uma semana de coffee break (orçado em quase meio milhão de reais) e investisse na rua dos catraeiros, rua esta que vem causando grandes transtornos os moradores; no verão é poeira e no inverno é lama. Os moradores já não aguentam mais.

“Prefeita a população pede que a senhora jogue um asfaltozinho aqui. Se economizar uma semana, prefeita, de coffe break desse contrato de quase meio milhão de reais, eu tenho certeza que dá para fazer este serviço aqui e beneficiar esta população”, destacou.

Já no bairro Samaúma, precisamente na rua Pedro Alexandrino Neto, o vereador Leomar foi convidado por moradores para denunciar a falta de saneamento básico, onde o esgoto corre a céu aberto e os moradores não aguentam mais o mal cheiro proveniente do esgoto.

Mais uma vez o poder público municipal já havia prometido resolver o problema, mas assim como as demais vezes ainda não resolveram e não se tem uma garantia de que irá resolver, o vereador pede encarecidamente para que resolvam, pois os moradores não aguentam mais.

