O sócio majoritário das Lojas Ronsy, Jackson Wang de 74 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 17, em Rio Branco, em decorrência de complicações da Covid-19.

A confirmação foi feita por um grupo formado familiares e amigos do empresário. Jackon Wang foi internado após contrair a doença, mas nos últimos dias o quadro clinico do empresário agravou-se.

O idoso precisou ser intubado. Na última sexta-feira, 14, familiares ainda tentaram uma UTI no ar para transportar o empresário para fora do estado, mas por conta da gravidade da doença os médicos não teriam recomendado a transferência.

Jackson Wang era de nacionalidade chinesa, mas foi naturalizado brasileiro. Nesta terça-feira, 18, as Lojas Ronsy devem não abrir as portas em luto pela morte do proprietário.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

