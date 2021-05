Há pouco mais de um ano as aulas presenciais no Estado do Acre foram suspensas em função da pandemia do novo coronavírus, e a partir de então tudo mudou para professores e alunos que precisaram se readequar e se adaptar a modalidade de aulas on line em uma região tão adversa como a região do Juruá.

De acordo com a dinâmica do programa “Busca Ativa Escolar”, os educadores de Cruzeiro do Sul fazem um levantamento dos alunos que por algum motivo abandonaram a escola durante a pandemia e buscam resgatar esses alunos, levando as atividades impressas, em sua própria residência e dando o devido acompanhamento, para que esse aluno não venha desistir do ano letivo, nem tão pouco reprovar por falta de apoio pedagógico.

Nos locais de difícil acesso, a falta de internet dificulta ainda mais o envio das atividades, sendo necessário a busca ativa na maioria dos casos. O coordenador pedagógico da Regional Juruá/Valparaíso Lourival Gomes destacou o significado do “Busca Ativa Escolar” no auxílio e na tentativa de encontrar os alunos nos lugares mais improváveis possíveis.

“Vivenciamos as mais adversas realidades para levarmos uma educação de qualidade as nossas crianças nos lugares mais distantes possíveis. Nossa equipe pedagógica já precisou caminhar cerca de 01 hora e 45 minutos em um caminho de difícil acesso para fazer o acompanhamento de uma criança que precisou se ausentar da escola por problemas de saúde. Mesmo assim, conseguimos levar as atividades e avaliá-lo para que não perdesse o ano letivo, essa realidade não acontece apenas no rio Valparaíso mais em todos os rios e ramais da nossa cidade. Porém, agradeço ao prefeito Zequinha Lima por nos dar as condições necessárias para que possamos realizar essas ações”, detalhou Lourival.

O secretário municipal de Educação Amaríssimo Saraiva disse que o “Busca Ativa Escolar” permite que o município de Cruzeiro do Sul mantenha os alunos devidamente ativos nas escolas do município.

“Nosso 2020 e início de 2021 está sendo totalmente atípico. Na zona rural temos a internet que nos permite as aulas on-line, porém na zona de difícil acesso precisamos do empenho de nossos professore para que possamos chegar a todos os nosso alunos, e o “Busca Ativa” tem nos proporcionado isso, levar educação a todos os lugares”, finalizou Saraiva.

Professor e defensor da educação de qualidade, o prefeito Zequinha Lima disse que o município fará todos os esforços para que mesmo diante da pandemia os alunos da rede municipal de ensino não fiquem sem o atendimento e as orientações das atividades proposta pelo professores.

“Nossa gestão fará todos os esforços para que, mesmo com todas as dificuldades mediante essa situação da pandemia, nossas crianças permaneçam nas escolas e com ensino de qualidade. Nosso quadro de professores é o mais qualificado possível e temos dado todo o suporte a professores e coordenadores para que possam levar as atividades ao lugares mais improváveis que vocês imaginam. Quero parabenizar cada profissional da educação que tem se doado ao extremo para que possamos manter nossos índices educacionais e nossas crianças nas escolas”, concluiu Zequinha.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia. A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.