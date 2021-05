O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado dos vereadores Rubenslei Rodrigues, José Antônio (Nego) e do Pecuarista Daniel Dorzila e Sr. Tião Presidente do Sindicado dos Trabalhadores Rurais, cumpriu uma extensa agenda nesse final de semana, foram várias reuniões para ouvir as reinvindicações dos moradores do Ramal do Porongaba, na reunião foram abordados sobre a realização de serviços de recuperação e melhoria de ramais, nas comunidades Bom Fim, São Sebastião, Riozinho até o Sr. Manoel Gomes e ainda os chamados galhos que soma mais de 100 km de ramais.

Além disse foi tratado sobre a contratação de um agente de saúde para trabalhar em uma área descoberta naquela localidade. “Estivemos ouvindo nossos moradores da reserva, e os pedidos são sempre os mesmos, melhorias dos ramais, por isso estamos nos comprometendo de resolver essa situação, com a reabertura dos ramais e piçarramento, além disso reconstruir as pontes e colocar bueiros em pontos que apresentam problemas de drenagem, vamos garantir a todos o direito de ir e vir de inverno a verão.” Completou Sérgio Lopes.

Nesta edição foram ofertados diversos serviços de saúde somando 512procedimentos, sendo: 102 Consultas médicas, 134 receitas de medicamentos dispensados, 78 D.AP Vacina de Rotina, 42 atendimentos odontológicos, 37 vacinações animais, 30 Atendimentos do bolsa família, 20 Exames de PCCU, 15 D. AP Vacinação contra covid-19, 14 Testes rápidos DSTs, 40 cortes de cabelo e atividades lúdicas culturais.

Ao fazer uso palavra o prefeito ressaltou a importância desse programa que cada dia mais está levando serviços sociais e de saúde nos lugares mais distantes, indo até onde o povo está. “A 6ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, está sendo uma das melhores, estamos tendo a oportunidade de atender muitas pessoas, e essa era uma promessa minha de campanha, de trazer a prefeitura para dentro da Reserva Chico Mendes, e é isso que estamos fazendo, pois sabemos das necessidades de cada um, e não vamos medir esforços para trazer melhorias para todos. Disse Lopes.

