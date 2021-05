Respeito e valorização do funcionalismo público, é o que defende o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e seu Vice Prefeito e Secretário de Obras, Reginaldo Martins. E, dentro desse espírito de valorização, a prefeitura, através da Secretaria obras ofereceu um café da manhã para os garis e margaridas em homenagem ao seu dia, comemorado em 16 de Maio.

Durante o café, Jerry lembrou que a missão dos trabalhadores da limpeza é essencial, “Não importa se o tempo está bom ou ruim, eles estão por todos por todos os lados, recolhendo, arrumando, zelando e deixando tudo em ordem, então é mais do que merecido homenageá-los em seu dia,”, disse.

Para o Vice Prefeito e secretário, Reginaldo Martins, a visita do prefeito é um incentivo para que os profissionais se sintam respeitados e estimulados a trabalhar mais e melhor. “Esse aqui é nosso exército, que trabalha de sol a sol para termos a cidade limpa. Agradeço a você, prefeito, por, com esse gesto tão simples, de tomar café conosco, demonstrando o quanto cada uma dessas pessoas aqui é importante e essencial para nossa cidade”, disse

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia. A princípio, o parlamentar esteve na quadra de esportes do bairro Leonardo Barbosa, onde um morador da residência ao lado teve vários prejuízos sempre que é realizado campeonato ou até mesmo uma simples partida de jogo, onde na ocasião a bola costuma escapar e acaba caindo na cobertura de sua residência lhe causando transtornos.

