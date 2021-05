População de Guajará reclama da ausência de Ordean Silva: Ele vive mais em Manaus do que no Município desabafa morador – Montagem: Alemão Monteiro 3 de Julho

Nossa redação recebeu denúncias de dois moradores de Guajará, que dizem o gestor municipal quase não é visto na cidade, seu vive e os principais secretários vivem mais em Cruzeiro do Sul do que onde deveriam trabalhar

Com cerca de 17 mil habitantes cidade de Guajará, fica localizada a 1.485 quilômetros da capital Manaus e 16 da segunda maior cidade do Acre Cruzeiro do Sul. Aliás a cidade acreana mantém forte influência na vida econômica e política de Guajará.

O Jovem J. F. de S. foi a pessoa que nos enviou as denúncias e por questões particulares pediu para não ter sua identidade revelada, por ter parentes empregado na prefeitura e temer retaliações.

Formado em administração pela Faculdade IEVAL, o jovem Guajaraense faz um desabafo ao site 3 de julho e diz que há um grande descontentamento da população local, por conta da ausência dos gestores da cidade. Segundo o mesmo, o sentimento é de a cidade é governada por telefone e não tem comando nas ações do dia a dia.

“Estamos abandonados aqui, o prefeito Ordean vive mais em Manaus do que em Guajará, parece que montou seu gabinete na capital. O vice Adaildo Melo que era para assumir na sua ausência, nem aqui mora, reside no Ramal da Mariana entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves e pouco vem aqui,” disse.

O Jovem diz que mesmo Guajará tendo pessoas capacitadas para ocupar os cargos e mostrar trabalho na sua cidade natal, pois os melhores cargos são de pessoas de fora, que sequer residem na cidade.

“Quando vejo os principais secretários da prefeitura de Guajará vir todos de fora, sinto uma impotência, parece que estão nos dando um atestado de incapacidade. Nada contra quem aqui chega e ajuda no desenvolvimento da cidade, mas ver o secretário de saúde, Finanças, Meio Ambiente, comunicação e o vice-prefeito morando em outra cidade, fica impossível não se indignar, ” finalizou o administrador.

Seguindo a linha crítica de J. F. de S., conversamos com outra moradora da cidade, que por ter um pai empresário pede para não ter identidade revelada.

M. E. F., nos conta que os jovens de Guajará perderam a perspectiva de futuro em crescer no município, pois segundo a mesma, além da falta de oportunidades, a economia local sofre com a falta de aquisição de compras no comércio da cidade.

“Nós vemos as maiores compras serem feitas em Cruzeiro do Sul, isso é ruim, pois fragiliza nossa economia e deixa a cidade sem oportunidades. Faz tempo que não tem concurso público, tudo é na base do cabresto dos cargos comissionados, dado apenas para os chegados, nossa cidade não merece isso”, desabafou.

Tentamos contato com prefeito Ordean Silva – PP, para falar sobre as acusações de que vive mais em Manaus do que em Guajará, além das críticas por nomear quase todo primeiro escalão de fora da cidade, mas até o fechamento da matéria, não tivemos sucesso nas ligações.

Caso os citados na matéria, Eládio Ferreira (Sec. De Finanças), Braz Melo (Saúde), Cristiano Costa (Comunicação), Antônio Cristiuma (Meio Ambiente) e o vice Adaildo Melo queiram responder a matéria, o espaço fica à disposição.

Uma imagem, registrada por um morador da cidade, mostra uma das principais vias que dá acesso ao município, completamente vazia – Reprodução

A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Veja o Vídeo:

