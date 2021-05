Material usado para desmatamento foi apreendido na Operação do Ibama — Foto: Asscom/Sejusp-AC

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em parceria com a Polícia Militar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) apreendeu materiais usados para desmatar terras em Feijó, no interior do Acre, como motosserras e mais de 2 mil litros de combustível que seriam utilizados na prática do crime ambiental.