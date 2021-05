O que muitos se perguntam é: O que está acontecendo entre o prefeito Tião Bocalom (Progressista) e os vereadores, principalmente com os que estavam com ele na eleição defendendo o projeto “Produzir para Empregar”? De antemão sabe-se que Bocalom optou por não ter base política no Poder Legislativo nem líder entre os que lhe apoiaram na eleição para defender seu projeto.

Também se sabe através de assessores, que nos primeiros dias de governança o prefeito Tião Bocalom teria recebido uma enxurrada de pedidos de emprego, o que o teria deixado muito irritado.

O certo é que o cabo de guerra entre ele e a Câmara está cada vez mais tensionado. Só não quebrou porque o presidente da Casa, vereador N. Lima (Progressista), tem amenizado a situação. Porém, nem requerimentos e indicações estão sendo respondidos pela prefeitura tensionando a situação.

Na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT 0s vereadores de oposição como Eliane Sinhasique e Roberto Duarte, que o criticavam severamente, tinham seus pleitos respondidos e atendidos, assim como os demais. O ex-prefeito petistas criou uma estrutura para atender a Câmara.

A prefeitura do PT mantinha assessores especiais que acompanhavam as sessões, Comissões, audiências públicas e demais compromissos. Inclusive para responder adequadamente às críticas e denúncias da oposição.

Todos os secretários eram orientados a responder todos os pleitos. Nem por isso, a oposição dava sopa. Pode servir de exemplo. É uma questão de organização e planejamento.

