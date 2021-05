Pilar da educação, os professores são aqueles responsáveis também pelo desenvolvimento de uma nação. Por isso, a Prefeitura de Porto Walter está desenvolvendo através da Secretaria de Educação, a formação para o início do ano letivo de 2021 nas regionais na zona rural.

O Prefeito César Andrade acompanhou a abertura das formações ao lado do vereador e líder do parlamento, Rosildo Cassiano e do Secretário de Educação Flávio Borges, e destacou os esforços da gestão, garantindo mais investimentos na área da Educação.