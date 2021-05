O prefeito César Andrade, o secretário de Educação Flávio Borges e demais autoridades, prestigiaram a solenidade – Fotos: Assecom

Pilar da educação, os professores são aqueles responsáveis também pelo desenvolvimento de uma nação. Por isso, a Prefeitura de Porto Walter está desenvolvendo através da Secretaria de Educação, a formação para o início do ano letivo de 2021 nas regionais na zona rural.

A formação que iniciou dia 12 (Quarta-feira) é ministrada por assessores pedagógicos que desenvolvem um trabalho de acompanhamento assegurando o processo de aprendizagem.

O Prefeito César Andrade acompanhou a abertura das formações ao lado do vereador e líder do parlamento, Rosildo Cassiano e do Secretário de Educação Flávio Borges, e destacou os esforços da gestão, garantindo mais investimentos na área da Educação.

“Temos que garantir os melhores educadores para gerar uma aprendizagem de qualidade nas escolas”, disse o Prefeito ao lembrar do processo seletivo e da ordem de construção de duas escolas em sua gestão.