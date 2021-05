A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), aparenta não valorizar o dinheiro que sai dos cofres público, dinheiro este que está sendo aplicado em cada situação desnecessária e que poderia ser usado para suprir parte das demandas do município.

Em se tratando de coisas menos importante, temos o caso da empresa de coffee break, onde Fernanda Hassem assinou o contrato com uma empresa para fornecimento destes coffee break, no valor de R$ 437.980,00 (quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais).

Pode-se dizer que são quase meio milhão aplicado em lanche, sendo que se de fato houvesse compromisso com a coisa pública, pegava este mesmo valor e convertia em cestas básicas e distribuía para famílias carentes de Brasileia, onde há várias precisão de uma ajuda, principalmente com a chegada da pandemia, que levou muitas famílias a passar por necessidades.

Mas voltando ao assunto da contratação, de acordo com a publicação que está no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14). Esses coffee Break seriam fornecido em atendimento as necessidades da prefeitura de Brasileia.

Segundo o extrato do pregão nº 010/2020, trata-se de um procedimento de registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica com esse fim. Isso significa que o recurso estará disponível caso a prefeitura resolva realizar eventos que justifiquem tantas pausas para o cafezinho.

Só lembrando que a vigência do contrato será até 31 de dezembro deste ano e entrou em vigor a partir da data da assinatura e publicação no DOE. A redação do site 3 de julho não conseguiu contato com a prefeita Fernanda Hassem e nem com a assessoria de comunicação para falarem a respeito do assunto.

