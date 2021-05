Gladson esteve na residência da família Sales neste domingo: Imagem: Ac24horas

Na manhã de domingo o governador Gladson, acompanhado do secretário de Fazendo Rômulo Grandidier, foram recebidos pela família Sales em sua casa de Fazenda em Cruzeiro do Sul, onde tomaram um café juntos e lavaram a roupa suja.

Os resquícios da campanha eleitoral de 2020, onde Gladson esteve no palanque do prefeito eleito Zequinha Lima – PP, que enfrentou o Fagner Sales – MDB, deixou feridas na relação entre ambos, mas pelo andar da conversa os dois lados encontraram o caminho da paz.

O MDB já havia deliberado acerca do retorno a base do governo, tanto que Gladson deu o comando da SEPA- Secretaria de Produção e Agronegócio para o partido, só faltava esse acerto com o grupo Sales, que não teria ficado muito satisfeito, com a costura feita pelo Senador Márcio Bittar e Flaviano Melo.

Ainda não se sabe quais cargos e espaços o MDB controlado pelo grupo Sales terão, mas que devem ser bem acomodados e assim se realinharem no projeto de reeleição de Gladson Cameli em 2022.

Outra guerra interna no MDB, diz respeito a disputa de senado, onde Bittar articula a candidata do Republicanos Marcia Bittar na chapa de Gladson, outra ala defende o nome de Jéssica Sales.

O fato é que entre um pãozinho e a manteiga os oponentes apararam as arestas e devem caminhar juntinhos na batalha de 2022.

A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

