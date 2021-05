O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), realizou nesta segunda- feira, 17, em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o resgate de um paciente oriundo do município de Assis Brasil.

O senhor, G.F.R., de 64 anos, foi transferido de Assis Brasil até o município de Brasileia, onde após a avaliação médica foi constatada a necessidade de deslocamento para Rio Branco.

Vítima de um acidente de trânsito, sofreu traumatismo no tórax, e necessitou de transferência imediata que foi garantida pelas equipes do Samu e Ciopaer, chegando a capital após 45 minutos de voo, já sendo encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com o coordenador-geral do Ciopaer, major PM Samir Freitas, somente em 2021, o centro já realizou aproximadamente 40 voos de remoção ou transferência de pacientes.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.