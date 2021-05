Tião Bocalom Prefeito de Rio Branco – Foto: Reprodução

Coluna do Crica – Chega a dar dó do prefeito Tião Bocalom, ele é um político com boas intenções, mas faz tudo atrapalhado. Um cara sério. Ou os seus assessores o aconselham e ele não escuta, e age na marra, sem ouvir ninguém.

As barracas dos camelôs demolidas no calçadão, na verdade, pertenciam a quem ganhou box no Shopping Popular e não derrubou a edificação antiga. Ficaram, espertamente, recebendo aluguéis.

A PMRB não está errada na remoção. Errada, está na forma como foram feitas as demolições, na calada da noite, de forma furtiva, o que passou para a população uma imagem de truculência. E, a primeira imagem é a que fica.

Os ocupantes deveriam ser avisados para retirar as suas mercadorias. A demolição deveria ter ocorrido de dia, de forma transparente, e não teria gerado a revolta que gerou com o prefeito.

Até quando está certo, o prefeito Tião Bocalom faz errado. O resultado é que apanhou muito nas redes sociais e só depois que apanhou, é que veio a tardia explicação oficial da prefeitura.

Inês, já estava morta. Nunca vi um prefeito em tão pouco tempo no poder, perder grande parte do seu capital expressivo conquistado nas urnas. O Bocalon tem que colocar na cabeça que, Rio Branco não é Acrelândia. E, se não assimilar isso, a vaca vai para o brejo.

