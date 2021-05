Neste sábado (15), A Prefeitura de Plácido de Castro, por meio das secretarias municipais, realizou uma ação de saúde para atender os moradores do distrito de Vila Campinas, especialmente as mães da comunidade.

Em 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Prefeitura com o auxílio do gabinete do deputado Jenilson Leite (PSB), da vereadora de Rio Branco Michele Santiago (PDT), da deputada federal Vanda Milani, do empresário e suplente de senador Dr. Eduardo Veloso, do Incra e do Sindicato Rural atendeu a população rural da comunidade do Triunfo e ramais adjacentes. Esses parceiros também fazem parte da ação de Vila Campinas.

Em Vila Campinas, o público foi atendido na Escola São Luiz Gonzaga e na UBS Francisco de Castro. A gestão municipal disponibilizou consultas médicas com clínico geral, pediatra, infectologista e oftalmologia. Também foram realizados exames de eletrocardiograma, PCCU ultrassonografia e testes rápidos.

A parceria entre Prefeitura de Plácido de Castro e a clínica do médico oftalmologista Eduardo Veloso possibilitou a realização de exames nos olhos dos habitantes da região. Além disso, os óculos foram disponibilizados aos moradores pela metade do preço. Haja vista que 50% do valor é custeado pela Prefeitura.

A Prefeitura, por meio da Procuradoria do município, na pessoa do procurador Dr. Willian Mantovani, proporcionou atendimento jurídico à comunidade para que pudessem sanar dúvidas e obter orientações como proceder nas questões pertinentes ao judiciário. Também foi prestado assistência técnica especializada aos produtores, organizado pela Secretaria de Agricultura.

O prefeito Camilo Silva destacou a presença dos moradores que deram início a construção da Vila Campinas. Também agradeceu a cada morador que lhe deu a oportunidade de ser prefeito de Plácido de Castro. Na sua fala, o gestor agradeceu aos parceiros da ação de saúde, aos secretários municipais e os vereadores que contribuem para o bem comum do município. “Na condição de prefeito devo muito a vocês moradores de Vila Campinas, pois me deram a condição de ter esse mandato e fazer as melhorias necessárias. Também quero externar meus agradecimentos à Dra. Michele, aos vereadores que se dedicam a trabalhar pela melhoria do nosso município, ao secretário Davi Silva, ao Dr. Jenilson- que é nosso parceiro de longas datas, ao vice-prefeito Enilton Pena- que tem sido um pilar de apoio para o nosso mandato dar certo, ao presidente da Câmara José Nunes, ao Dr. Eduardo Veloso e todos que contribuíram para a realização desse ato”.

O mandatário lembra que assumiu a prefeitura com muitas dificuldades, contudo, está arrumando a casa e trabalhando. “Hoje, além dessa ação de saúde, demos início a recuperação de ramal, da ponte do Santa Helena até o Ramal 16. E em breve vamos ter o Ramal 16 com piçarra de ponta a ponta e pontes construídas. Para que todos nós possamos ter uma via de acesso e realizar o transporte de grãos. Além disso, vamos iniciar o serviço de recuperação de Vila Campinas, das escolas e a construção de uma escola nova, construir uma praça, melhorar a iluminação, também vamos colocar uma rua paralela a BR para quem passar saber que aqui é uma cidade. Então, nosso compromisso é trabalhar e melhorar nosso município, bem como honrar o nosso compromisso com vocês. Porque em 44 anos temos pela primeira vez um prefeito de Vila Campinas governando Plácido de Castro”, destaca o gestor.

O secretário municipal de Saúde, Davi Silva, enfatiza que ao assumir a pasta, ele e sua equipe traçaram metas para assistir à população de Plácido de Castro. “Quando assumimos essa responsabilidade de cuidar da saúde de Plácido de Castro, estipulamos metas, para poder fazer as melhorias no nosso município. E uma delas era assistir à população com especialistas, como estamos fazendo agora. Por isso, sou grato ao prefeito Camilo que tem nos apoiado, para fazermos as ações que possa proporcionar uma saúde de qualidade aos munícipes. O que demonstra a preocupação do nosso governo em trazer uma saúde melhor à nossa comunidade”, afirma Davi.

O deputado estadual e médico infectologista Jenilson Leite, destacou o avanço na saúde no município, com o prefeito Camilo Silva e o secretário Davi, pelos avanços que tem visto. “Por exemplo, aqui em Vila Campinas, a Secretaria disponibilizou mais um médico, um psicólogo e oferece serviço de ultrassom. Enquanto tem hospital no interior do Acre sem profissional, por isso, parabenizo a gestão. Isso demonstra a preocupação com a população. Na semana passada estivemos no Triunfo, realizando mais uma ação de saúde, junto com a Prefeitura. Porque o Camilo é um gestor compromissado, que pensa e planeja as ações. Além de trabalhar a saúde, tem investido na agricultura, com o apoio ao agricultor e a formação dos filhos do agricultor. Uma gestão que age assim, com planejamento, almeja uma nova Plácido de Castro para daqui quatro anos”, destacou o médico.

O presidente da Câmara de Vereadores, José Nunes (PSD), disse que participa da ação de saúde com muita alegria. “Estou ali na Câmara, juntos com os demais colegas, pronto para servir, cumprindo nosso propósito de campanha. Esse ato de hoje resumo em duas palavras: agradecer e parabenizar. Porque estamos vivendo o segundo evento dessa natureza em menos de um mês, que é levar saúde ao povo de Plácido”, pondera o parlamentar.

O médico Eduardo Veloso abordou em sua fala a nova realidade do serviço de medicina, que é a telemedicina. Ou seja, o atendimento de pacientes via tecnologia, algo inovador. Veloso tem sido pioneiro na telemedicina na área de oftalmologia no Acre. Os pacientes passam por uma série de aparelhos e 48 horas depois recebem o resultado do exame por meio de um e-mail ou pelo número de um celular cadastrado. “No Brasil, o projeto só existe no Acre e foi idealizado por mim. E com a ajuda do prefeito Camilo, nós já passamos 2 mil atendimentos no Estado do Acre. Então, o Camilo tá realizando o meu sonho que é ver esse projeto crescer, além disso, ele está disponibilizando para a população de Plácido de Castro consultas a cada quinze dias. Juntamente com isso, ele conseguiu agregar óculos num valor social e ainda terá disponível dez cirurgias por mês. Não é todo prefeito que faz isso”, diz Veloso.

Depoimentos de moradores

A senhora Maria das Dores afirma que já morou bastante tempo em Vila Campinas e é primeira vez que ela vê um evento dessa magnitude. “ Morei aqui por muito tempo, criei meus filhos todos aqui dentro. Conheço o professor Camilo desde quando cheguei aqui, e ele sempre foi muito prestativo. Ele conhece nosso sofrimento e acredito que fará muito pela nossa gente”. A moradora agradece ao prefeito. “Tudo isso que está acontecendo é por conta dele. Eu sou muito grata a ele, por tudo que já fez por mim e vem fazendo por esse lugar. Acredito que ainda vem fazer muito mais. Durante esse tempo, é a primeira que vejo uma ação assim, com muitos médicos e realização de exames. Por isso agradeço muito. Estamos sendo atendido com muito carinho”, diz a moradora do Ramal Sumaúma.

Raimundo Alves de Lima, morador da comunidade Triunfo há 46 anos, destaca a importância da ação de saúde. “Aqui no município de Plácido de Castro é a primeira que vejo isso. Até equipe médica vindo de Rio Branco para cuidar do povo. Por isso temos que aproveitar e agradecer ao prefeito Camilo”.

