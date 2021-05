Nesta semana, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Delcimar Leite, acompanhada da Coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social, Edna Maria, esteve na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e Política para as Mulheres, em Rio Branco, onde foi recebida pela Secretária Ana Paula Lima.

A visita teve como objetivo firmar a parceria do Munícipio de Cruzeiro do Sul com o Estado, com o compromisso da execução da Política de Assistência Social, através dos Programas, serviços e ações. A Secretária Delcimar teve uma extensa agenda em reunião com a equipe da SEASDHM, onde dialogou com as coordenações do Programa Criança Feliz, Nair Mamed e Raimunda Nely Leal, com a Chefe do Departamento de Gestão do SUAS Regiane Ferreira, com a chefe da Divisão de Gestão do Fundo de Assistência Social Ângela Maria Albuquerque, com a Chefe da Divisão de regulação Marcela Rocha e com o Diretor de Política de Assistência João Mascarenhas.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Delcimar Leite, enfatizou a importância das parcerias.

“Tivemos uma agenda muito produtiva. Agradeço a receptividade que tivemos em todos os setores por onde passamos. Com essas parcerias, a população só tem a ganhar, pois juntos estaremos executando ações em prol de um único objetivo. Muitas pessoas precisam de oportunidades, e estamos juntos buscando oferecer dias melhores a muitas famílias”, relatou a secretária.

Para o Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, a união entre município e estado é fundamental para que os benefícios sejam levados para população de forma mais eficaz.

“Sozinhos não conseguiríamos fazer tanto por quem mais precisa, como quando nos unimos, e firmamos parcerias importantes. A Secretaria de Desenvolvimento Social atende as famílias que mais precisam, muitas em situação de vulnerabilidade, e para conseguir proporcionar uma nova realidade para essas pessoas temos que dar as mãos e oferecer ações que levem benefício para todos”, falou o prefeito.

