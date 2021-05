Uma moradora da região rural de Missouri, nos Estados Unidos, encontrou algo assustador no quintal de casa. Enquanto limpava o terreno, Pamela Coffey se deparou com um estranho objeto cilíndrico. Na verdade, o artefato era uma bomba japonesa da Segunda Guerra Mundial, ainda ativa.

Bomba ativa da Segunda Guerra

Ao encontrar o objeto, Pamela não fazia ideia do que se tratava. Enquanto Sam Coffey, seu marido, tentava limpar o objeto com uma faca, ela usou um aplicativo de reconhecimento de imagens para tentar identificar o artefato. Foi quando ela gritou para Sam: “Pare, pode ser uma bomba!”.

Depois disso, o casal chamou a polícia. Um esquadrão antibombas identificou a bomba como um morteiro usado pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Os especialistas constataram que o artefato ainda estava ativo e que poderia causar danos em um raio de 150 metros em caso de explosão.

O esquadrão antibombas teve que montar uma operação sofisticada para retirar o artefato da casa dos Coffey em segurança. O dispositivo foi levado para a Base Aérea de Scott, onde foi detonado. Ninguém sabe como o morteiro foi parar no quintal do casal. Com informações de New York Post e O Globo / Imagem: Pamela Coffey/Acervo pessoal.

