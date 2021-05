Via Repórter MT – Uma mulher, “identidade não divulgada” foi encontrada nua dentro de um carro, na noite de sábado (15), nas proximidades de um cemitério no bairro Vila Duarte, em Rondonópolis. Na ocasião, um homem acabou sendo detido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada dopada e sem roupas pelo marido e irmão por volta das 22h30.

O marido da vítima contou que perdeu o contato com a mulher depois das 18h. Preocupado, ele resolveu sair à procura dela. Após passar pela residência de parentes, o homem afirmou que viu o veículo Toyota Corolla dela parado próximo de um posto de combustível.

Em seguida, ligou para o irmão da sua companheira para que fosse ao encontro dele com a chave reserva. Ao abrir o veículo, encontrou os pertences pessoais da mulher.

Após alguns minutos, um veículo HB20 branco encostou na frente do Corola da vítima. Um homem desceu e abriu o carro da mulher. Ao presenciar a cena, o marido foi pra cima do homem, quando viu sua esposa nua.

Revoltado com a situação, o marido começou a agredir o suspeito. A Polícia Militar foi acionada. No local, a mulher contou que chegou na conveniência do posto com uma amiga.

Elas sentaram na mesa com o homem, que também estava com um amigo. A mulher afirmou que tomava apenas um energético e que o homem deixou bebidas pagas por ele e abertas para ela e sua amiga. Após ingeri-las, começou a se sentir elétrica.

Além disso, ela disse se recordar que o homem falou: “se você ficar de boa seu marido não vai perceber”. Algum tempo depois, a amiga saiu com o outro homem.

Narra ainda a ocorrência, que assim que a amiga foi embora, a vítima e o suspeito saíram do posto. A mulher chegou a vomitar no carro dele e acabaram indo parar em um motel.

Ele afirmou que teria dado um banho na mulher, que estava suja e depois voltaram para o posto, onde ela foi encontrada pelo marido.

Diante da confusão, as partes foram encaminhadas para a 1° Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

