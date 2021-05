Por volta das hs 12:30 deste domingo, uma guarnição da polícia Militar do 5° Batalhão foi acionada para atender um homicídio que aconteceu no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasileia.

De acordo com informações, dois indivíduos invadiram uma residência e um deles em posse de uma arma de fogo alvejou a vítima identificada como Donizete Soares Teodoro com pelo menos 7 tiros, após a ação, os criminosos fugiram do local.

Ao ser acionada a Polícia Militar esteve no local e realizou buscas com o objetivo de encontrar os envolvidos, porém até a postagem desta matéria ninguém foi preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas ao chegar no local só puderam atestar o óbito.

O corpo da vítima deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos e posteriormente ser liberado para a família.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.