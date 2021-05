Valorizar o agricultor familiar, aumentar sua produção e seu lucro e, em consequência, proporcionar maior oferta de alimentos na cidade. Esse é o principal objetivo do Programa de Mecanização Agrícola, implantado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Epitaciolândia.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, a prefeitura quer mecanizar o maior número de áreas rurais até o final do ano, proporcionando aos agricultores familiares a otimização no preparo da área, o que impacta diretamente nos custos da produção.

“Esse é um compromisso que firmamos lá atrás na campanha, e agora estamos colocando em prática, temos que melhorar a nossa linha de produção, com isso aumentamos a renda familiar e diminuímos os impactos ambientais, pois estaremos recuperando áreas degradadas e evitando o desmatamento.” Salientou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, José Ronaldo, o programa de Mecanização Agrícola é importante para fomentar a economia do município a partir do incentivo ao agricultor familiar.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.