Colaboradores da Seict participando de atividade do Planejamento Estratégico organizado por consultores do IEL – Foto: cedida

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) realizou esta semana, para seus servidores, a 1ª etapa do Planejamento Estratégico e elaboração do Plano Bianual da pasta governamental.

A ação foi organizada pela consultoria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no auditório do Sebrae Acre, localizado na Av. Ceará, em Rio Branco. O evento contou com cerca de 35 servidores da Seict – entre diretores, chefes de departamento, colaboradores e o secretário Anderson Abreu. A oficina teve três dias de duração, entre os dias 11 e 13 de maio, com treinamentos no período matutino e vespertino.

” O intuito do planejamento estratégico é organizar nossa Secretaria com ações para fazer uma gestão melhor e ajudar nosso governador Gladson Cameli trazendo pra população emprego e renda, que é o que mais buscamos”, afirma o secretário Anderson Abreu.

As atividades tinham como objetivo auxiliar gestores e servidores a melhorar os serviços prestados, além de buscar por maior integração dentro da instituição a médio e longo prazo.

Entre os pontos elencados, apresentou-se a missão, visão e valores de uma organização, além dos objetivos e metas com a criação de planos de ação, bem como posterior acompanhamento do processo feito ao longo dos próximos meses pelos consultores.

Secretário Anderson Abreu distribui certificado de conclusão aos gestores e colaboradores – Foto: cedida

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.