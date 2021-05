Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Assessoria Prefeitura

É PONTO FECHADO: o PT não contará com a prefeita Fernanda Hassem (PT) para apoiar seus candidatos a deputados federais, ela deverá apoiar a candidatura do namorado Israel Milani a Federal. É ponto pacífico.

A ÚNICA dúvida que fica é se, ela deixará o PT, ou se ficará no partido. E, além do mais apoiará o irmão Tadeu Hassem a deputado estadual, que não disputará pelo PT. Tivesse que apostar na Loteria cravaria que, pula do PT.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.