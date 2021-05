Uma ação rápida e integrada, das guarnições do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas, após um roubo a um comércio no 2º Distrito da capital. A prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 13, no Conjunto Wilson Ribeiro, Bairro Calafate, sendo apreendidas duas armas de fogo e recuperado dinheiro e objetos roubados.

As equipes foram informadas peq rede de rádio de um roubo a um comércio no bairro Belo Jardim e que, segundo informações, os autores estariam no Bairro Calafate.

Imediatamente, as guarnições se deslocaram ao endereço repassado e conseguiram localizar os quatros homens em uma residência, e lá foram encontradas duas armas de fogo e os produtos do roubo: televisor, relógios, celulares, roçadeira, entre outros, além do dinheiro subtraído.

As Guarnições deram voz de prisão aos quatros envolvidos e os encaminharam a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

