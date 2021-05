Com o propósito de facilitar a vida dos moradores da zona rural e possibilitar o escoamento da produção, a prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Obras, deu início aos trabalhos de recuperação e manutenção de ramais do município.

As ações estão sendo realizadas com frentes de trabalho inicial no ramal do Porongaba e Estrada Velha. O Prefeito Sérgio Lopes foi ver de perto os serviços que estão sendo realizados.

“A recuperação dos ramais é importante para essas famílias, temos o compromisso de realizar esses serviços, a fim de dar condições aos nossos produtores rurais de escoar suas produções, tivemos um inverno rigoroso, mas com achegada do verão vamos avançar muito na recuperação de nossas estradas em Epitaciolândia.” Destacou Lopes.

Mais tarde o secretário de Obras Chiquinho Frota, disse que a prefeitura está com duas frentes de serviços, uma deste lado e outra no ramal do Porongaba. “Estamos aproveitando a chegada do verão para recuperar nossos ramais, a demanda é grande más aos poucos estamos avançando, queremos garantir aos nossos moradores da zona rural o direito de ir e vir no inverno e no verão.” Pontuou o Secretário.

