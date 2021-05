Policiais militares do município de Sena Madureira prenderam na tarde desta quinta-feira, 13, um jovem de 22 anos, com 40 pacotes de entorpecentes e uma arma de fogo. A ação ocorreu durante operação policial na BR-364.

Os militares realizavam fiscalização nas proximidades do município de Sena Madureira, quando abordaram um veículo Fiat Palio de cor prata, na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas antes de realizarem as buscas no interior do carro, o motorista já avisou aos PMs que havia drogas e uma arma de fogo.

A guarnição confirmou a informação e apreendeu 39 pacotes de pasta à base de cocaína, pesando 690 gramas, um pacote de cocaína pesando 100 gramas e uma garrucha calibre 36 com oito cartuchos. O motorista ainda informou que receberia a quantia de 700 reais para transportar os ilícitos e entregar em Sena Madureira para um homem que ele não soube informar o nome.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da cidade para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.