Ex-senador Jorge Viana e Márcio Bittar – Foto: Reprodução

Ac24horas – O petista fez um trocadilho e afirmou que o emedebista confundiu Gameleira de Goiás com a Gameleira, localizada no 2º Distrito de Rio Branco. “Errou de gameleira…. falsos moralistas!”, escreveu.

De acordo com reportagem escrita pelos jornalistas Patrik Camporez e Luiz Vassallo, intitulada “O Mensalão de Bolsonaro” a investigação tenta demonstrar que o o congressista do Acre, apoiador incondicional do presidente Jair Bolsonaro, teria destinado R$ 20 milhões para uma pequena cidade goiana chamada Gameleira de Goiás, (GO). O município tem 3,8 mil habitantes e está localizado a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília (DF).

Segundo o levantamento, o município que se esparrama ao longo de uma única avenida, ao redor da qual se concentram pequenas casas térreas e o modesto comércio local, tem apenas uma única escola, mas em 8 de dezembro de 2020, Gameleira foi indicada como destino de nada menos que R$ 20 milhões. Dinheiro do orçamento paralelo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Curiosamente, quem fez a indicação foi Márcio Bittar, um senador do MDB do Acre que, à primeira vista, não tem relação nenhuma com o município, segundo a reportagem.

Dos recursos remetidos a Gameleira de Goiás que aparece na planilha secreta do Planalto, equivalente a 13 vezes a arrecadação anual de impostos do município, mais da metade já consta no sistema oficial do governo federal como paga, ou seja, R$ 15 milhões de reais. Só que, na prática, não há qualquer sinal de benfeitoria na cidade com esses recursos.

Errou de gameleira…. falsos moralistas!

Revista Crusoé diz que Bittar destinou R$ 20 milhões para cidade de Goiás, mas obra não foi executada | https://t.co/Cv151jwC8i – Notícias do Acre ⁦@pt⁩ ⁦@mpacre⁩ ⁦@ac24horas⁩ ⁦@ptbrasil⁩ https://t.co/1wQ9wguWBy — Jorge Viana (@jorgeviana) May 14, 2021

