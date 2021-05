De acordo com o governador, a intenção é angariar recursos do governo federal para alavancar o agronegócio no Acre – Foto: Divulgação

Em reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, nesta quarta-feira, 12, em Brasília, o governador Gladson Cameli, e o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira, apresentaram as divisões técnicas e ações futuras do portfólio de projetos da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).

Dentre os projetos apresentados estão: a aquisição de máquinas, recuperação de áreas degradadas, apoio e fomento à avicultura familiar, fortalecimento das pequenas e médias agroindústrias e aparelhamento da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

De acordo com o governador, a intenção é angariar recursos do governo federal para alavancar o agronegócio no Acre.

“Vamos cadastrar esses projetos para fomentar as atividades agroindustriais no estado, o governo federal poderá viabilizar esses recursos para podermos trabalhar durante este ano e também em 2022”, ressaltou Cameli.

O gestor da Sepa destacou os diversos segmentos de produção que o Acre possui e que serão beneficiados para garantir a melhora na produção de cada setor.

“Dentro do fortalecimento das agroindústrias nós temos agroindústria de macaxeira; banana; polpas de frutas e bacia leiteira, então é um amplo projeto que estamos fazendo para atender vários segmentos do agronegócio no estado”, pontuou Junqueira.

O senador Márcio Bittar, o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, e o deputado estadual Roberto Duarte participaram da audiência.

A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

