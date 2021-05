Seu principal adversário nas urnas, o senador Sérgio Petecão (PSD), tenta dividir politicamente a base que o elegeu na eleição passada. Petecão já está palmilhando o estado em uma pré-campanha procurando aliados, principalmente os insatisfeitos com o governo.

Petecão se posiciona no jogo eleitoral como o “injustiçado”, o “perseguido”, o “humilde”; aquele que foi posto para fora do projeto de 2018.

Entretanto, com habilidade e ajuda de alguns assessores, o governador Gladson vai contornando a situação resgatando apoio, por exemplo, de setores do MDB insatisfeitos com a divisão do bolo. Entra no roçado petistas com prefeitos como Isaque Lima e Fernanda Hassem.

Porém, Gladson Cameli não deve esquecer do perigo que representaria uma candidatura de Jorge Viana ao governo. Com a ascensão de Lula novamente, o PT começa a achar que suas chances de voltar ao Palácio Rio Branco são bem maiores do que imaginava.

O resultado de uma disputa entre Gladson Cameli, Sérgio Petecão e Jorge Viana é, de certa forma, imprevisível, principalmente porque a eleição aconteceria em dois turnos. Os petistas são paridos pelo Petecão. Gladson fique de olho nos dois!

“Simão Pedro, antes que o galo cante tu me negará três; tenho intercedido por ti junto ao pai, satanás quer peneirar a tua alma”. (Jesus, na noite em que foi traído e negado pelos amigos)

