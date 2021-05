Realização da Auriculoterapia na unidade. Atividades antiestresse são oferecidas na Fundhacre. Foto: Danna Anute

A enfermagem representa atenção, ajuda e cuidado, e seu foco é o indivíduo. Na Semana da Enfermagem, que iniciou nesta quarta-feira, 12, e será realizada até o dia 20 de maio, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, organizou uma programação com atividades terapêuticas que promovem o bem-estar e relaxamento para os profissionais de saúde da unidade.

A iniciativa visa amenizar os impactos físicos e psicológicos dos profissionais que trabalham arduamente em plantões. São enfermeiros que convivem diariamente com a vida, morte, dor, tristeza e também, alegria.

“Precisamos cuidar de quem cuida, e o Núcleo de Atenção e Segurança do trabalhador e da trabalhadora é nosso parceiro nesta missão de atender e acolher o servidor da saúde, assim, a semana da enfermagem foi organizada com muito carinho, até porque a enfermagem precisa de reconhecimento”, disse a gerente de enfermagem Alesta Costa.

O setor de enfermagem, o núcleo de segurança do paciente e outros setores da Fundhacre estão alinhados para atender os profissionais de saúde e disponibilizar um momento de conforto, pois ser saudável é cuidar do corpo da mente e do espírito.

“A Saúde Estadual do Acre tem buscado fortalecer as ações para cuidar dos pacientes e profissionais de saúde com o intuito de melhorar a qualidade de vida. Estamos preocupados com o bem-estar dos nossos profissionais de saúde e trabalhamos para proporcionar uma acolhida para aqueles que se esforçam para salvar vidas”, destacou o presidente João Paulo Silva.

Na Fundhacre, estão sendo ofertados tratamentos como drenagem linfática, massagem relaxante, reflexologia para os pés e massagem para mãos. Além da terapia com cone chinês, auriculoterapia, ventosaterapia, além da oferta do exame de prevenção ao câncer de colo uterino- PCCU e agendamento para mamografia.

Servidora da Fundhacre e o presidente João Paulo Silva – Foto: Danna Anute

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti foi convidada por uma família para tomar ciência sobre um caso de distribuição de medicamento vencido que foi distribuído pela Farmácia Municipal à mãe de uma criança. De acordo com a parlamentar, a mãe teria levado sua filha ao médico que por sua vez lhe prescreveu uma medicação, em seguida a mãe da criança ido até a farmácia municipal em posse da receita em busca dos remédios prescritos, ao chegar na unidade a medicação foi entregue e a mãe da criança passou a lhe dar os remédios.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.