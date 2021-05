O rei Herodes faz parte de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. De acordo com o Novo Testamento, ele mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade depois que soube pelos Reis Magos do nascimento de Jesus. Agora, arqueólogos estão revelando pela primeira vez ao público partes até então ocultas de seu palácio em Israel.

Herodes foi nomeado rei da Judeia pelos romanos em 73 a.C. Durante seu reinado, ele construiu um palácio fortificado em uma colina 12 km ao sul de Jerusalém, no deserto da Judeia. O lugar ficou conhecido como Heródio. No ano 4 d.C., o próprio rei foi sepultado lá.

O local é um dos pontos turísticos mais populares de Israel, mas trabalhos de escavações arqueológicas continuam a ser feitas lá. Em 2007, os pesquisadores finalmente encontraram a tumba de Herodes. Entre os tesouros previamente ocultos do local que estão sendo revelados ao público agora, estão uma escadaria, um salão e o teatro do Heródio.

O salão contém afrescos listrados, criando padrões que imitam painéis de mármore, de acordo com o estilo real da Judeia. Na parte inferior da escada, do outro lado da tumba, fica o teatro com cerca de 300 lugares, além de uma cabine privativa e uma sala de visitas real. “Este é um laboratório arqueológico incomparável”, disse Roi Porat, arqueólogo da Universidade Hebraica responsável pelas escavações. Com informações de Daily Mail e Times of Israel / Imagens: Shutterstock.com e Eitan Ya’aran, via Wikimedia Commons.

