As informações e do ac24horas e Revista Crusoé– O senador Márcio Bittar (MDB-AC) foi envolvido em um escândalo exposto pela Revista Crusoé na edição desta sexta-feira, 14. De acordo com reportagem escrita pelos jornalistas Patrik Camporez e Luiz Vassallo, intitulada “O Mensalão de Bolsonaro” a investigação tenta demonstrar que o o congressista do Acre, apoiador incondicional do presidente Jair Bolsonaro, teria destinado R$ 20 milhões para uma pequena cidade goiana chamada Gameleira de Goiás, (GO). O município tem 3,8 mil habitantes e está localizado a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília (DF).

Segundo o levantamento, o município que se esparrama ao longo de uma única avenida, ao redor da qual se concentram pequenas casas térreas e o modesto comércio local, tem apenas uma única escola, mas em 8 de dezembro de 2020, Gameleira foi indicada como destino de nada menos que R$ 20 milhões. Dinheiro do orçamento paralelo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Curiosamente, quem fez a indicação foi Márcio Bittar, um senador do MDB do Acre que, à primeira vista, não tem relação nenhuma com o município, segundo a reportagem.

Dos recursos remetidos a Gameleira de Goiás que aparece na planilha secreta do Planalto, equivalente a 13 vezes a arrecadação anual de impostos do município, mais da metade já consta no sistema oficial do governo federal como paga, ou seja, R$ 15 milhões de reais. Só que, na prática, não há qualquer sinal de benfeitoria na cidade com esses recursos.

A Revista Crusoé afirma que não há nenhuma obra na cidade. No departamento de licitações da prefeitura de Gameleira de Goiás, um dos dois funcionários que davam expediente na tarde de quarta-feira, 13, disse nunca nem ter ouvido falar do repasse. “São 20 milhões? É dinheiro que não acaba mais. Daria para revolucionar (a cidade)”, surpreendeu-se.

Os moradores dizem nem lembrar da última vez que foi feita uma obra em Gameleira de Goiás. O prefeito, Wilson Tavares, do (DEM), disse não conhecer o senador Márcio Bittar, mas demonstrou estar ciente da transferência de recursos. “A gente não fica sabendo. Como é uma emenda extraorçamentária, eu não sei quem colocou pra mim”, disse.

À diferença do que mostram os sistemas oficiais, o prefeito afirma que não recebeu até hoje nenhum repasse. Indagado se R$ 20 milhões não seria um valor alto demais para gastar com asfaltamento e recapeamento de ruas da minúscula cidade, o prefeito se apressou em dizer que tem mais planos para a cifra. “Eu preciso fazer calçada, reformar praças, preciso fazer um estádio, ponte”, afirmou que tentou falar com o senador Márcio Bittar. Ele até respondeu a uma primeira mensagem, mas depois de perguntar e ser informado sobre qual era o assunto”, sumiu.

O OUTRO LADO

O senador Márcio Bittar (MDB) tratou a matéria como “ilação” e ressaltou que nunca destinou recursos próprios para Gameleira de Goiás (GO). O senador afirmou que estuda entrar na justiça buscando reparação.

“Não tem destinação minha de recursos para essa cidade do interior do Goiás, quando eu mando é tudo para o meu Acre. Não tem nada meu nesses recursos. Não é um dinheiro que eu tive sob o meu comando. O que eu sei que não tem nenhum documento meu em relação a essa destinação. Vale ressaltar que esses recursos não tem nenhum deles liberados, são todos empenhados, essa informação de liberação é falsa. O fato é que as pessoas fazem um carnaval em cima de algo que não existe, não tem nenhum documento meu ligado a isso”, afirmou.

A reportagem da Crusoé pode ser lida na integra clicando aqui: crusoe.com.br/secao/reportagem

