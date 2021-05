Com a redução das chuvas, a Prefeitura de Cruzeiro Sul ampliou as operações para recuperar pontos críticos na cidade. Em diversas ruas que foram danificadas no inverno, os serviços já foram realizados e, nesta quinta-feira (13), foi iniciada a recuperação de um ponto na Rua Iaco que comprometia o tráfego na entrada do Bairro da Cohab.

No local, um bueiro estava se desestruturando e parte da rua já tinha desmoranado. Para resolver o problema, servidores e máquinas da Secretaria de Obras entraram em ação para recuperar o bueiro e devem concluir os trabalhos na próxima semana.

“É uma trabalho complexo, pois fica em um ponto muito perigoso, mas queremos fazer um serviço da melhor forma possível para tentarmos resolver de vez esse problema”, afirma o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista .

Logo que concluir a recuperação do trecho da Rua Iaco, a equipe será deslocada para outros pontos da cidade que também foram prejudicados durante o período de chuvas. A Secretaria de Obras do município vai manter diversas frentes de serviços ao longo do período de estiagem para fazer a recuperação dos pontos críticos, desobstruir e recuperar bueiros e para dá continuidade à operação tapa buracos.

